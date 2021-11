Os atestados médicos de incapacidade multiusos vão ter o prazo de validade prorrogado, nalguns casos até 31 de dezembro de 2022. O decreto-lei que altera as medidas no âmbito da pandemia de Covid-19 – que entram em vigor amanhã, determina que a validade dos atestados é prorrogada até 30 de junho de 2022 (documentos cuja validade expirou em 2019 ou 2020) ou até 31 de dezembro de 2022 (atestados com validade até 2021 ou 2022).