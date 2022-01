Atingidos os 30 milhões de testes à Covid-19 desde o início da pandemia

Foram atingidos os 30 milhões de testes à Covid-19 efetuados desde o início da pandemia no passado dia 14 de janeiro.Do total de 30.074.386 milhões de testes à Covid-19 efetuados, aproximadamente 17,7 milhões de testes eram TAAN/PCR e perto de 12,4 milhões de TestesRápidos de Antigénio (TRAg) de uso profissional, de acordo com o comunicado do Instituto Ricardo Jorge.De 11 a 14 de janeiro, voltou a ser ultrapassada a marca de 1 milhão de testes, dos quais mais de 770 mil (70%) foram TRAg de uso profissional. Estes dados não incluem os autotestes.Entre 1 e 14 de janeiro, realizaram-se perto de 3,3 milhões de testes de diagnóstico à Covid-19, com uma média diária de mais de 233 mil testes. Destes, cerca de 1 milhão foram TAAN/PCR e mais de 2,2 milhões foram TRAg de uso profissional.Os TRAg de uso profissional efetuados nos laboratórios e farmácias aderentes ao regime excecional de comparticipação voltaram a ser gratuitos a partir de 19 de novembro de 2021, uma medida que abrange toda a população (quatro testes gratuitos por mês, a cada utente).