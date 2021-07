Atirar beatas para o chão pode valer multa até 2 mil euros

As coimas de natureza económica, aplicadas a casos como o excesso de sal no pão ou atirar uma beata para o chão, têm a partir desta quarta-feira uma tabela uniforme com limites mínimos e máximos predefinidos, divididas por contraordenações leves, graves ou muito graves.Para as pessoas singulares, os novos limites vão de 150 euros, para infrações leves, até 2000, para muito graves. Para as pessoas coletivas, de 250 euros até 90 mil euros. Os valores resultam do novo Regime Jurídico das Contraordenações Económicas (RJCE), publicado em 29 de janeiro e que entra esta quarta-feira em vigor, 180 dias após a publicação em Diário da República.