Mais de 50 manifestantes deslocam-se para a esquadra de Martim Moniz onde estão detidos cinco ativistas

Um grupo de ativistas ambientais protestaram no Ministério da Economia após terem tido uma reunião com António Costa e Silva, Ministro da Economia, tendo cinco jovens sido detidas.Os ânimos exaltaram-se e os ativistas pelo clima bloquearam a entrada do ministério, avançou a SIC Notícias.António Costa e Silva em declarações à comunicação social assegurou que não se vai demitir perante a pressão dos estudantes. "O senhor Primeiro-Ministro tem todas as prerrogativas para decidir sobre isso", rematou.O Ministro alertou ainda que embora tenha um passado ligado às energias petrolíferas, tem-se mostrado disponível para arranjar outras alternativas."Espero que as forças policiais lidem com lisura. Não basta falar em justiça climática é preciso falar sobre justiça humana", concluiu o Ministro.Na sequência dos protestos cinco jovens estão detidas na 4ª Esquadra de Lisboa no Martim Moniz. As ativistas foram detidas logo após a reunião onde apresentaram a carta de demissão ao Ministro da Economia e do Mar que se recusou a assinar e a demitir-se. Após a reunião as jovens prenderam-se ao chão do ministério, afirmando que não saíam até que o Ministro estivesse fora do governo.Mais de 50 pessoas estão a deslocar-se para a esquadra em protesto para demonstrar solidariedade, avançam os responsáveis pela manifestação.