Ativistas ambientais pintam fachada da FIL com tinta vermelha durante evento sobre aviação. Veja as imagens

Ativistas ambientais, do grupo Climáximo, atiraram tinta vermelha sobre a fachada da Feira Internacional de Lisboa, onde decorre esta quarta-feira o World Aviation Festival, um evento sobre aviação. O alerta foi dado por volta das 10h30."Eles estão a matar-nos", pode ler-se no cartaz que os jovens levantaram após pintarem a entrada do pavilhão.Os manifestantes chegaram a interromper a intervenção do CEO da TAP, Luís Rodrigues, sobre o futuro da aviação.De acordo com a Polícia de Segurança Pública de Lisboa, foram identificados cinco jovens, três que estavam no exterior e dois no interior do pavilhão com tarjas e um megafone."Este é um local de crime. O que está a acontecer aqui é o planeamento da maior catástrofe que alguma vez aconteceu", destacou Alice Gato, porta-voz do grupo Climáximo.

"As empresas, os governos e os ultra-ricos estão, deliberadamente, a matar e a despejar dezenas de milhares de pessoas por todo o mundo. Eles sabem o que estão a fazer, e mesmo assim não vão parar de queimar combustíveis fósseis, voar nos seus jatos privados, construir mais hotéis e planear mais aeroportos.", afirma Inês, ativista do Climáximo, citada num comunicado enviado às redações.

O grupo ecologista apelou ainda à participação na manifestação "Casa para viver, planeta para habitar", que vai acontecer dia 30 de setembro, em Lisboa.