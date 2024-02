Ativistas celebram em Lisboa o preservativo no Dia dos Namorados

O Grupo de Ativistas em Tratamentos (GAT) e a AIDS Healthcare Foundation (AHF) assinalam na quarta-feira o Dia Internacional do Preservativo, que esta terça-feira se comemora, com rastreios, preservativos e espetáculos no Miradouro de São Pedro de Alcântara, em Lisboa.

Num comunicado, o GAT realçou que as comemorações acontecem na quarta-feira, no Dia dos Namorados, simultaneamente em 45 países, para recordar que "o preservativo está sempre na moda e que, por isso, deve ser acessível sem barreiras a todas as pessoas que dele necessitam".

As comemorações começam às 10:00 com uma evocação do preservativo no palco do Miradouro de São Pedro de Alcântara, onde serão também oferecidos rastreios gratuitos, anónimos e confidenciais para o VIH, VHB e VHC (hepatites) e sífilis, além da divulgação e distribuição de preservativos.