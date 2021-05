Ativistas detidos em protesto contra aviões em Lisboa não chegaram a entrar no tribunal

Os 26 ativistas pelo ambiente que no sábado foram detidos e depois libertados, num protesto em Lisboa contra a aposta no transporte aéreo, ficaram sem qualquer medida de coação. Os jovens entre os 17 e os 28 anos deveriam ter sido esta segunda-feira presentes a juiz mas nem chegaram a entrar no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa. “Não chegámos a entrar em tribunal porque as exigências da nossa defesa não eram compatíveis com a opção de seguir para processo sumário. O caso vai prosseguir como processo comum”, afirmou aos jornalistas Inês Teles, porta-voz da associação Climáximo, que organizou o protesto. Sendo um processo comum, cabe ao Ministério Público decidir se existem elementos para acusar os jovens, que foram constituídos arguidos. Recorde-se que, segundo a PSP, os ativistas foram detidos por crimes contra a paz pública e contra a segurança das comunicações, ao bloquearem a Rotunda do Relógio, junto ao aeroporto de Lisboa.





“O Governo tem planos para aumentar a aposta nos aviões e para construir um novo aeroporto em Lisboa, quando isto é incompatível com os compromissos assumidos de reduzir as emissões de gases com efeito de estufa”, afirmou Inês Teles. Questionada sobre qual seria a alternativa à aposta no turismo, a ativista defendeu a aposta em setores “resilientes”, sem especificar quais, frisando que Portugal não pode depender de um setor tão “vulnerável” como mostrou a pandemia de Covid-19.