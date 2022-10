Ativistas do movimento Greve Climática Estudantil invadiram o Ministério da Economia esta quinta-feira de manhã, em Lisboa, para denunciar os lucros extraordinários da indústria fóssil e exigirem a transição energética.



As ativistas lançaram notas tingidas de negro e pediram a demissão do ministro da Economia, Costa Silva. O movimento confirmou que seis estudantes foram retidas dentro do ministério e identificadas pela polícia, antes de serem libertadas.

