Ativistas ocupam Ministérios das Infraestruturas e do Ambiente. Há pelo menos três detidos

O Movimento Greve Climática Estudantil ocupou, esta sexta-feira, o Ministério das Infraestruturas e o Ministério do Ambiente em protesto contra a "inação do Governo e das instituições em acabar com os combustíveis fósseis". A manifestação começou no Largo Camões e até ao momento um jovem ficou ferido na cabeça e três foram detidos pela PSP.

Cerca de 50 jovens ativistas desfilaram pouco depois das 11h30 em direção ao Ministério do Ambiente, mas a marcha foi momentaneamente interrompida quando a polícia revistou três manifestantes aos quais apreendeu dois "engenhos pirotécnicos" e um saco com tintas.

O desfile prosseguiu com palavras de ordem contra a exploração de energia fóssil e, ao subirem a Rua do Século, já próximo ao Ministério Ambiente, os manifestantes conseguiram libertar fumos nas cores de vermelho, verde e negro de engenhos semelhantes aos apreendidos pela PSP.

"O tempo está a esgotar-se. O governo tem de tomar medidas agora ou podemos chegar em poucos anos ao ponto de não retorno", diz Beatriz Xavier. "Acabar com o gás fóssil é p primeiro passo essencial para garantir que nós vamos ter um futuro. Ignorar isto é criminoso e torna este governo ilegítimo", acrescentou.

Num comunicado enviado às redações os estudantes referem que três já foram revistados. Os estudantes recusam-se a sair até que o Governo se comprometa a criar um serviço público de energias renováveis que garanta as suas reivindicações, nos termos do plano que já deixaram no ministério do ambiente.