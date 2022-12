O atleta de andebol adaptado Rui Rodrigues foi homenageado esta semana pela Câmara Municipal de Albufeira.O andebolista ajudou o país a ganhar o campeonato da Europa e do mundo de andebol adaptado, em novembro. Num jogo frente aos Países Baixos, Portugal venceu por 18-10.Rui Rodrigues foi jogador de futebol no Imortal Desportivo Clube, de Albufeira. Um acidente de carro deixou-o paraplegico, mas o amor ao desporto não acabou.Atualmente, joga andebol em cadeira de rodas no clube da Casa do Povo de Messines.