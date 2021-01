Atraso da vacina AstraZeneca não compromete plano de vacinação, diz coordenador da 'taskforce'

O coordenador da 'taskforce' do Plano de Vacinação da covid-19, Francisco Ramos, garantiu hoje que o atraso da vacina AstraZeneca/Oxford não comprometerá a primeira fase do plano português, mas não permitirá antecipá-lo, admitindo uma quebra de 50% do esperado.

"Estamos a falar de um atraso superior a 50% daquilo que estava programado [a nível europeu], o que no caso português significaria em vez de 1,4 milhões de doses previstas para fevereiro e março, receber 700 mil doses [da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford com a farmacêutica AstraZeneca]. Ainda é possível que esse número seja revisto em alta. Será discutido na próxima semana a nível europeu", referiu Francisco Ramos.

Em declarações à agência Lusa, o coordenador da 'taskforce' do Plano de Vacinação da covid-19 admitiu "um percalço" com o que era esperado, apontando que "a Astrazeneca, de facto, está com dificuldades em cumprir o calendário de produção", tendo proposto "nos últimos dias, uma redução muito acentuada de entregas para os próximos dois meses".