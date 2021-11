O convívio no Natal está ameaçado perante o aumento de novos casos de infeção por Covid-19. Este sábado, foram alcançados 1816 novos casos, o valor mais alto desde o início do mês. O vice-presidente da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública, Gustavo Tato Borges, avisa que “o aumento do número de casos ameaça a normalização do nosso Natal”.