Atrasos diminuem nos tribunais do Norte de Portugal em 2018

Os atrasos nos inquéritos judiciais conduzidos pelo Ministério Público nos tribunais do Norte de Portugal diminuíram em 2018 face ao ano anterior, com um número de processos concluídos superior aos novos que entraram.Estes dados constam do relatório da Procuradoria-geral Distrital do Porto, esta sexta-feira publicado na sua página da Internet, que resume a atividade anual do Ministério Público, a quem compete a investigação e recolha de indícios nos tribunais da Relação do Porto e de Guimarães e nas comarcas de Aveiro, Braga, Bragança, Porto, Porto Este, Viana do Castelo e Vila Real.O documento sublinha que há três anos consecutivos que sobe o número de inquéritos entrados nestes tribunais, sendo que em 2018 entraram, no total, mais dois mil do no ano anterior, o que se traduziu em quase 157 mil processos.O relatório aponta que, enquanto no ano de 2017 o número de processos entrados superou aqueles que foram concluídos, no ano passado ocorreu o contrário, com mais 1.747 processos findos do que os novos que surgiram.O Ministério Público findou o ano passado com 158.565 inquérito, "o que colocou o sistema naquele que pode ser considerado o seu registo consolidado de eficiência", conclui o relatório."Além dos processos entrados, o sistema lidou muito positivamente com os processos que já corriam termos, o que se refletiu na melhoria da taxa de eficiência para 71,27%", contra os 68,7% de 2017, acrescenta.A resolução de processos penais por soluções alternativas aos julgamentos, que passam, por exemplo, pela suspensão provisória do processo, ocorreu em mais de metade (56 em cada 100) dos inquéritos.O relatório referente a 2018 assinala também uma redução da duração dos inquéritos para 153 dias.A Procuradoria Distrital reitera a queixa de falta de recursos, nomeadamente "de resposta de especialistas que possam auxiliar e, por exemplo, facilitar uma rápida análise de documentação apreendida ou ficheiros informáticos juntos aos autos"."Falamos na tão necessária assessoria técnica com gabinetes já previstos em lei (Lei 62/2013, de 26 de agosto) mas nunca criados e implementados, que urge colocar em funcionamento", especifica.O território abrangido pela Procuradoria-geral Distrital do Porto tem uma população superior a 4,2 milhões de pessoas, correspondente a cerca de 39% da população portuguesa.Nos tribunais desta região estão atualmente colocados 483 magistrados do Ministério Público."Para além de não serem suficientes para preencher os quadros legalmente previstos -- os quais, mesmo se totalmente preenchidos, seriam exíguos -, estes magistrados são manifestamente insuficientes, nomeadamente tendo em consideração que a região integra sete comarcas (de dimensão muito heterogenia) pulverizadas por diversos municípios (muitos com apenas um magistrado), onde é necessário assegurar a representação do Ministério Público, tornando a gestão de quadros assaz difícil", aponta.Acresce ainda, segundo o relatório, a "carência de oficiais de justiça em todas as comarcas" e falta de recursos humanos também ao nível dos órgãos de polícia criminal e do Instituto de Medicina Legal.No ano de 2018, os procuradores recolheram indícios que permitiram levar a julgamentos 31.955 casos, mais 3.374 que em 2017.O número de pendências, ou seja, processos em aberto que se prolongam no tempo, subiu de 65.682 para 65.704, mais 22 inquéritos, o que a Procuradoria classifica de "irrisório".Os dados referem-se às diferentes áreas do Direito desde o Crime ao Cível ou Laboral.Em cada 100 acusações feitas, em 2018, "apenas em 14 o Ministério Público não logrou a condenação do arguido", segundo ainda o balanço.Por ação dos procuradores foram ainda apreendidos e arrestados, neste período, bens no valor global superior a 6,6 milhões de euros e apurados mais de 11 milhões de "património incongruente", superior aos rendimentos declarados dos visados.Durante o ano passado, foram deduzidas "45 acusações por crimes de corrupção e afins", que resultaram em 25 condenações.O Ministério Público instaurou ainda 35 inquéritos contra magistrados de que resultaram três acusações de coação na forma tentada, falsificação de documento e difamação.