Atrasos na imunização irritam autarcas de Oeiras e Loures

O atraso no processo de vacinação dos mais idosos em vários municípios da Área Metropolitana de Lisboa irritou alguns autarcas.O presidente da câmara de Oeiras, Isaltino Morais, garante que no município que tutela quem tem 80 ou mais anos ou está acima dos 50 e tem doenças associadas, começa a ser vacinado esta quarta-feira, dois dias após a data prevista. Justifica o atraso com a falta de vacinas. “Há aspetos de planeamento que nos deixam com o ‘dente afiado’ para censurar o Governo mas neste caso a vacina não vem porque não há.”