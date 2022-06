Atribuídas mais de dois milhões de baixas médicas nos primeiros cinco meses do ano

Foram atribuídos mais de dois milhões de prestação de doença nos primeiros cinco meses deste ano, mais 912 626 do que no mesmo período do ano passado.De acordo com o jornal Público desta sexta-feira, que cita os Dados do Gabinete de Estratégia e Planeamento (GEP) do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, isso significa que, só para cobrir as prestações pagas de janeiro a maio de 2022, a despesa em baixas médicas é de 627 milhões de euros.As prestações consideradas contabilidade da Segurança Social abrangem o subsídio de doença, o subsídio de doença profissional, o subsídio de tuberculose, a concessão provisória de subsídio de doença, as baixas por contágio e ainda o subsídio por isolamento profilático por Covid-19.