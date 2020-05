Atual ano letivo no ensino superior pode prolongar-se até fim de julho

O atual ano letivo no ensino superior pode prologar-se até ao fim de julho, devido à covid-19, indicou hoje o Governo, admitindo que as aulas presenciais, quando possíveis, possam ser dadas à noite, aos fins de semana e feriados.

O Ministério da Ciência, Tecnologia e do Ensino Superior reforçou hoje recomendações às universidades, institutos politécnicos e escolas superiores, quando Portugal se prepara para cessar o estado de emergência, no sábado, e ficar em estado de calamidade, no domingo, situação que se traduz na aplicação faseada de medidas de desconfinamento, hoje aprovadas pelo Governo.

Universidades, institutos politécnicos e escolas superiores estão encerrados desde 16 de março, na sequência das medidas excecionais e urgentes decretadas pelo Governo para conter a pandemia da covid-19, com as aulas a fazerem-se à distância.