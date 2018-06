Atual modelo de supervisor de seguros e fundos de pensões tem sido "mais valia"

Para José Almaça os modelos institucionais devem ser "constantemente questionados e a sua viabilidade ponderada".

Por Lusa | 12:58

O presidente da Autoridade de Supervisão de Seguros e de Fundos de Pensões, José Almaça, defendeu esta quarta-feira a independência institucional do supervisor, cujo modelo tem sido uma "mais valia", numa conferência internacional a decorrer em Lisboa.

Na abertura do encontro do Centro de Investigação, Regulação e Supervisão Financeira, o responsável referiu que "a supervisão do setor segurador e dos fundos de pensões carece de independência institucional do seu supervisor" e que é "estéril falar do presente e do futuro, sem falar do passado" já que o atual modelo "tem-se revelado uma mais valia e, até prova em contrário, a melhor solução".

Para este responsável, os modelos institucionais devem ser "constantemente questionados e a sua viabilidade ponderada", pelo que avançou com a necessidade de "reforço das atribuições, das competências e dos instrumentos e dos meios do Conselho Nacional de Supervisores Financeiros".