Atualização de sistema informático provoca constrangimentos na triagem do Hospital de Santa Maria da Feira

Uma atualização no sistema informático no hospital de Santa Maria da Feira está a provocar constrangimentos na triagem e entrada de utentes no serviço de urgências.Segundo fonte próxima da administração da unidade hospital, os constrangimentos pontuais devem-se a uma atualização do sistema informático. A intervenção está a ser coordenada pelos servicos partilhados pelo ministério da saúde."Todo o sistema informático está a ser alvo de uma intervenção programada. Somos o décimo sétimo hospital a ser intervencionada", revelou a mesma fonte.