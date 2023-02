A Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros assinou o contrato de fornecimento, montagem e operacionalização de sistemas de áudio e vídeo, iluminação ambiente, e respetivo abastecimento de energia para o Parque Tejo/Trancão, no âmbito da Jornada Mundial da Juventude.O contrato, adjudicado à empresa Pixel Light, vai custar 5,96 milhões de euros, mais IVA. Entretanto, o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, garantiu que os planos de segurança e emergência para a JMJ estão “a correr bem e em tempo”, ressalvando que “muito do seu conteúdo é matéria reservada”.