Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Auditoria apanha despesas ilegais nas escolas de Enfermagem

Estabelecimentos do Porto e de Lisboa fiscalizados por tribunal.

Por Sónia Trigueirão | 27.02.18

O Tribunal de Contas (TdC) detetou várias despesas ilegais nas Escolas Superiores de Enfermagem de Lisboa (ESEL) e do Porto (ESEP).



De acordo com o relatório de auditoria divulgado ontem, por exemplo, na ESEL, foram pagos indevidamente mais de 83 mil euros a uma advogada, no âmbito de uma avença jurídica, entre 2010 e 2016, cuja "execução de contratos se caracterizou pela falta de rigor e excesso de informalidade, assim como uma inadequada gestão e controlo destes contratos".



Também foram encontradas prestações de serviços realizadas antes dos procedimentos contratuais, bem como uma despesa de 11 702 euros, realizada entre janeiro de 2012 e julho de 2015, com comunicações móveis, além do legalmente permitido.



Refere o relatório de auditoria que, em novembro de 2015, a ESEL solicitou a reposição desses valores a dois trabalhadores. Acresce ainda que dois professores receberam o salário como se estivessem em regime de exclusividade e acumulavam funções.



No caso da ESEP, foi detetado, nas contas referentes a 2015, o convite a uma entidade para a contratação de empreitadas que no período de 2010 a 2016 acumulou um saldo de pagamentos que ultrapassou os 920 mil euros.



Refere o relatório de auditoria do TdC que "esta situação contraria as melhores práticas em matéria de contratação pública, conexas com a promoção dos princípios da transparência, concorrência e de boa gestão dos dinheiros públicos, bem como a necessidade de alargar o número de potenciais interessados nos procedimentos aquisitivos de bens e serviços ou empreitadas".



O TdC considerou que foram autorizadas despesas e pagamentos ilegais, nos anos de 2015 e 2016, num valor de mais de 114 mil euros.