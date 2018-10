Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Augustine morre aos 4 anos com tumor raro

Criança foi diagnosticada com cancro no tronco cerebral no verão.

08:57

Augustine, a menina luso-descendente de apenas quatro anos, perdeu esta segunda-feira a luta que travava contra um cancro raro, no tronco cerebral e que alastrou para o cérebro.



A notícia foi avançada pela família, na página de apoio que criaram no Facebook - Wonder Augustine. Na publicação, os pais, Pauline Desplanque e Tanguy Bourdon, referem que a menina morreu "ao som da sua música preferida, Dumbo de Vianney" e que "às primeiras notas deixou de respirar".



A história da criança luso-descendente, contada nas redes sociais, comoveu muitos franceses e portugueses. A página servia para angariar fundos para ajudar a pagar os tratamentos de Augustine e sensibilizar para a existência de doenças raras, alertando para a falta de investimento em tratamentos.



Augustine vivia em França, com os pais e o irmão bebé, e tinha família em Guimarães. A criança foi diagnosticada em agosto com glioma pontino intrínseco difuso, um tumor raro e inoperável. A menina rapidamente deixou de ver, de andar e de falar, mas nunca deixou de lutar contra a doença, já que nunca se queixava dos tratamentos a que era submetida.



O cancro no tronco cerebral afeta cerca de cinco mil crianças, por ano, em todo o Mundo. A esperança média de vida é de 9 a 12 meses.



Augustine viveu apenas três meses depois do diagnóstico.