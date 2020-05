Aulas de surf voltam às praias de Torres Vedras na segunda-feira

As aulas das escolas de surf do concelho de Torres Vedras podem ser retomadas a partir de segunda-feira, 1 de junho. A decisão foi tomada esta terça-feira pela Câmara de Torres Vedras, que decidiu ainda isentar as escolas de surf do pagamento de taxas de licença durante este ano, como compensação pela paragem devido à pandemia de Covid-19.No concelho estão licenciadas sete escolas de surf, uma prática desportiva que atrai às praias do concelho da região Oeste milhares de pessoas todos os anos.Torres Vedras foi o primeiro concelho do País a iniciar os alunos do 1º ciclo na prática do surf, como atividade extracurricular. O projeto Primeira Onda, criado em 2019, levou mais de 500 crianças dos 3º e 4º anos de escolaridade a ter aulas de surf.

