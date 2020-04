Aulas por televisão durante pandemia de coronavírus ainda sem data

Sem nada definido, os planos do Governo apontam para que os alunos até ao 9º ano tenham no arranque do 3º período um sistema de tele-escola disponível, numa parceria com a RTP e usando canais disponíveis na televisão digital terrestre e outras plataformas da televisão pública.

A informação foi confirmada este sábado pelo ministro da Educação. "Como não era possível chegar a todos através do meios mais tecnológicos, vamos poder fazê-lo pelos meios mais tradicionais", disse Tiago Brandão Rodrigues, remetendo para o dia 9 de abril, próxima quinta-feira, a fixação de uma data para o arranque da tele-escola.

Para o ensino secundário, e sobretudo para os alunos do 11º e do 12º ano, que têm exames nacionais agendados na segunda metade de julho, a ideia do Executivo passará por retomar as aulas presenciais a 4 de maio. Tudo vai depender de como correrá abril em termos de desenvolvimento da pandemia.

Este sábado, Marcelo Rebelo de Sousa destacou a necessidade de "ponderação" da decisão de reabrir as escolas, certo de que a retomar as aulas no início do mês de maio só será possível se a evolução do novo coronavírus em Portugal continuar a ser controlada. A declaração do Presidente da República surge depois de o primeiro-ministro, António Costa, ter apontado, na sexta-feira, o dia 4 de maio como a data limite para um recomeço das aulas presenciais, que assegure o cumprimento com a "normalidade possível" do calendário escolar, designadamente no ensino secundário.

"As pessoas estavam à espera de um pico, tem sido mais um planalto", começou por dizer este sábado Marcelo Rebelo de Sousa numa referência ao aumento de casos diários, que tem vindo a reduzir. "Esta evolução, a continuar assim, permitirá [ao Governo], no final do mês de abril, decidir" sobre a reabertura das escolas secundárias, acrescentou o chefe de Estado. Mas, "se nas próximas semanas isto volta a crescer para os 15% ou 20%, já é uma temeridade estar a abrir", alertou. A palavra de ordem para Marcelo é cautela no que toca a prognósticos. "Vamos acompanhando dia a dia a evolução. Não podemos desarmar e temos de ir medindo", sustentou o chefe de Estado.

A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, disse este sábado que estão a ser avaliadas as decisões sobre a reabertura das escolas e sobre o aliviar da introdução de algumas medidas na vida dos portugueses, mas que "há ainda muito trabalho para fazer".