Aulas práticas serão a prioridade na reabertura do ensino superior

As universidades e institutos politécnicos voltam a reabrir para aulas presenciais a partir de segunda-feira, mas a prioridade no regresso serão as disciplinas com maior componente prática, de acordo com os representantes das instituições.

O primeiro-ministro, António Costa, anunciou esta quinta-feira ao final da tarde que, tal como previsto no plano de desconfinamento do Governo, no âmbito da pandemia de Covid-19, na segunda-feira, dia 19 de abril, os quase 400 mil do ensino superior podem regressar às escolas para aulas presenciais.

No entanto, o regresso aos 'campus' será faseado, distante da normalidade pré-pandemia e mais próximo do regime misto que vigorou durante o primeiro semestre deste ano letivo, até as instituições voltarem a encerrar no final de janeiro.