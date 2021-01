O município de Tavira anunciou este domingo que as aulas presenciais dos 2º e 3º ciclos e também do Secundário dos agrupamentos do concelho, que deveriam recomeçar hoje, após as férias de Natal, foram canceladas e vão ser feitas exclusivamente através das plataformas online.













A decisão foi tomada após uma reunião da Comissão Municipal de Proteção Civil e teve como base o crescente número de casos que recentemente têm surgido no concelho tavirense.