Aulas terminam em Viseu sem os tablets prometidos

As nossas meninas e meninos têm que estar em pé de igualdade no acesso ao ensino à distância”, disse Almeida Henriques no final de abril, quando anunciou que a Câmara de Viseu iria investir 130 mil euros para adquirir 500 tablets, com acesso à internet, para emprestar aos alunos do 1º Ciclo do concelho com dificuldades financeiras para complemento da aprendizagem à distância, devido à Covid-19.