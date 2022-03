Lisboa é a sexta cidade na Europa com maior consumo de MDMA, entre 75 analisadas. O Observatório Europeu das Drogas e da Toxicodependência (EMCDDA) recolheu, ao longo do ano passado, amostras da água que corre nas redes de esgotos de 25 países. Em Portugal, além da capital (onde foram encontrados 48 mg diários por mil habitantes), há dados de duas outras localidades: no que diz respeito ao uso desta substância psicoativa, conhecida por ecstasy, Almada está em 22º (20 mg) e o Porto em 52º (8 mg).









A Invicta está, de resto, em contraciclo com as outras cidades europeias, que registaram “um aumento global” do consumo de drogas - no Porto foram detetadas apenas mais anfetaminas. Além destas, em Almada houve um agravamento “ significativo” do uso de cocaína e ecstasy, substâncias também identificadas em maior quantidade na capital, onde circularam ainda mais metanfetaminas e canábis.

Quanto a esta última, Almada está em 10º (109 mg/1000), Lisboa no lugar seguinte (101 mg) e o Porto no 28º posto (47 mg). Superiores são os indicadores referentes à cocaína. A capital fica em 17º (500 mg), Almada em 21º (400 mg) e o Porto em 32º (238 mg).









Leia também Lisboa com aumento de consumo de canábis durante pandemia da Covid-19, revela estudo europeu Menos expressivo é o consumo de anfetaminas e metanfetaminas. No que se refere às primeiras, Lisboa está em 56º (5 mg) e Almada em 61º (3 mg). Nas metanfetaminas mantém-se a ordem: a capital (7 mg) em 37º e a cidade da Margem Sul em 73º (1 mg). O EMCDDA não divulga dados do Porto sobre estas drogas.

PORMENORES

Anfetaminas à segunda



Em Lisboa, consome-se mais anfetaminas (aumenta o estado de alerta) à segunda-feira. Uso de canábis sobe à quarta-feira. Paras as restantes drogas, o dia de eleição é o domingo.





Uso no final da semana



Em Almada, o domingo é o dia de maior consumo para todas as drogas, com exceção da canábis (sexta-feira). No Porto, domingo prevalece, salvo para consumir MDMA (sábado).





Valores de cocaína detetada crescem

“Em termos globais, em 2021, mais de metade das cidades registou aumentos nos resíduos de cocaína em comparação com os dados de 2020”, diz o EMCDDA. Vestígios desta droga nas redes de esgotos continuaram a ser mais elevados na Europa Ocidental e Meridional (em especial na Bélgica, nos Países Baixos e em Espanha). A MDMA foi a “única droga” em que os resíduos diminuíram na maioria das cidades estudadas.