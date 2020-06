Aumenta o número de infetados com coronavírus até aos 40 anos

Quase metade dos novos infetados com o coronavírus têm até 40 anos de idade.No relatório de situação divulgado esta quarta-feira pela Direção-Geral da Saúde, há 33 261 casos confirmados, mais 366 face ao dia anterior: destes, 41 têm até 19 anos de idade e 131 entre 20 e 39 anos.A região metropolitana de Lisboa continua a ser a mais problemática, com 335 novos casos (mais 45 em Sintra, 39 em Lisboa, 25 na Amadora e em Loures).Já os óbitos reportam-se a pessoas mais velhas: há 1447 mortes, e das 11 a mais face ao relatório de terça-feira, 9 foram de pessoas com mais de 80 anos.O número de recuperados cifra-se em 20 079 (mais 210).