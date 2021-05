Aumenta percentagem de bebés com menos de um ano com vacinação em atraso

Aumentou a percentagem de bebés com atraso na vacinação até aos 12 meses. Segundo o boletim de avaliação do Plano Nacional de Vacinação (PNV) relativo a 2020 , apesar da vacinação recomendada até aos 12 meses continuar a ser cumprida, ainda há "uma percentagem importante" de crianças suscetíveis ao sarampo, rubéola, papeira e meningite C. No caso do sarampo, uma doença muito contagiosa, a situação "poderá originar surtos em creches", alerta a Direção-Geral da Saúde.De acordo com Teresa Fernandes, diretora do PNV, 84 por cento das crianças fizeram estas vacinas até aos 13 meses (um mês não é considerado atraso), um indicador inferior em 2% ao de 2019. "Gostaríamos que as coberturas fossem mais elevadas para evitar os surtos, teríamos mais confiança", afirmou, sublinhando que a imunidade de grupo do sarampo se atinge aos 95 por cento de cobertura", referiu a responsável à Lusa.A nível global, as coberturas do PNV ultrapassaram no ano passado os 95 por cento em todas as vacinas até aos sete anos de idade. Teresa Fernandes sublinhou que mesmo as crianças mais pequenas "acabam por cumprir e, quando chegam aos dois anos de idade têm todas a vacina contra o sarampo, papeira e rubéola".O boletim do PNV indica "ténues diminuições" em algumas coberturas vacinais (entre 1% a 2%), como na vacinação de adolescentes e adultos. A justificação está na pandemia, com menos disponibilidade dos centros de saúde e dos utentes.Entre outubro (quando foram incluídas) e dezembro do ano passado foram administradas 34 mil primeiras doses da vacina contra o HPV a rapazes e 90 mil doses da vacina contra a meningite B a menores de dois anos.A cobertura vacinal da grávida, para proteger o seu filho contra a tosse convulsa nos primeiros meses de vida, chegou aos 90% no ano passado.