Aumenta procura pelo balneário público da Serafina em Lisboa

Há mais pessoas a recorrer ao balneário público da Serafina, em Lisboa, que funciona agora com horário alargado. São cerca de 15 utentes por dia. Só no bairro da Serafina são 40 os moradores sem saneamento básico."Temos tido pessoas novas. Outros balneários não puderam permanecer abertos. Os procedimentos de higiene e segurança são acrescidos. No final de cada banho é feita a desinfeção com lixívia", refere aoo presidente da Junta de Freguesia de Campolide, André Couto.São dez chuveiros para cada sexo. Mas, em tempos de pandemia, apenas dois homens e duas mulheres podem tomar banho ao mesmo tempo. O banho custa 0,20 € e há também um serviço de lavandaria. A roupa fica seis dias de quarentena antes de ser lavada.

