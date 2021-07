Aumenta venda de testes e certificados digitais Covid falsos no mercado negro

Os testes e certificados digitais Covid são cada vez mais grandes apostas no mercado negro porque são produtos muito procurados, especialmente, com as medidas do Governo mais exigentes para o uso dos mesmos, nomeadamente na ida a restaurantes, hotéis, eventos e até para viajar.A PSP já identificou cerca de uma dezenas de utilizadores com este tipo de documentos falsos só este mês, avança a imprensa nacional.A documentação falsa é, sobretudo, vendida na Internet e, por isso, as autoridades têm maior dificuldade em identificar os autores uma vez que estes se fazem passar por laboratórios credíveis.