Aumentam casos de envenenamento em crianças com gomas para dormir, revela estudo

American Association of Poison Control Centers recebeu mais de 52 mil chamadas a relatar casos em que crianças tinham consumido uma grande quantidade de gomas de melanina. Na maioria das chamadas, as crianças tinham encontrado o frasco das gomas e pensado que eram doces, excedendo a dose recomendada.A melatonina é a hormona responsável por controlar o ciclo do sono e tem tido bastante sucesso no mercado da suplementação. Hoje em dia é possível encontrar gomas de melatonina, comprimidos, cápsulas e até sprays que prometem melhorar a qualidade do sono.Segundo os investigadores, a maioria dos adultos consegue tolerar grandes doses de malatonina, mas o mesmo já não acontece nas crainças. Ainda que não haja uma dosagem recomendada, os adultos podem tomar entre 0,5 e 5 miligramas uma hora antes de se deitarem.Nos casos em que as crianças ingiram elevadas quantidades de melatonina, os pais devem estar atentos a sintomas, uma vez que não há um antídoto para a overdose desta hormona.