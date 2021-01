Aumentam para 106 os infetados em surto em Mangualde

Continua a aumentar o número de infetados pelo novo coronavírus nas valências da Santa Casa da Misericórdia de Mangualde. Por agora permanecem ativos 106 casos: 76 utentes e 30 funcionários, provocados pelo surto que teve início a 15 de dezembro no lar Nossa Senhora do Amparo e na residência sénior Senhora do Castelo.



Nos últimos dias, doze idosos foram transferidos para unidades hospitalares. O número de mortes mantém-se: duas. “Estivemos quase dez meses sem qualquer caso positivo de Covid-19, derivado a todos os cuidados implementados na instituição, mas não conseguimos evitar o surto, apesar da vacina estar tão perto”, lamentou o provedor José Tomás. “A expectativa é que na próxima semana tenhamos muitos recuperados”, concluiu.



