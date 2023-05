O aumento de 50 euros mensais do Complemento Solidário para Idosos (CSI) só vai ser pago em julho, três meses depois do anunciado, confirmou esta terça-feira ao Correio da Manhã fonte oficial do Ministério da Segurança Social. Este aumento decorre da atualização do valor de referência para este apoio que se destina a pensionistas de baixos recursos.









