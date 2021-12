Aumento de casos Covid provoca elevada pressão nos serviços de saúde e impacto na mortalidade

O relatório da DGS e do Instituto Ricardo Jorge revelou esta sexta-feira que o aumento dos casos de Covid-19 está a provocar uma elevada pressão nos serviços de saúde e impacto na mortalidade."É provavel um aumento de pressão sobre o todo o sistema de saúde e na mortalidade", revelaram as autoridades de saúde. "A sua magnitude é ainda incerta, mas resultará do rápido aumento do número de casos e será condicionada, também, pela provável menor gravidade da infeção pela variante Omicron, e pelo efeitoprotetor da vacinação, em especial da dose de reforço", acrescentam no comunicado.Em atualização