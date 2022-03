Portugal tem registado nas últimas semanas um aumento de casos de Covid-19 em pessoas com 50 ou mais anos. O Relatório de Monitorização da Situação Epidemiológica da Covid-19 revela que há uma “tendência crescente” da taxa de incidência em pessoas a partir dos 50 anos, ao contrário do que acontece nos mais jovens, com tendência decrescente dos 10 aos 29. Na semana de 8 a 14, segundo o relatório semanal da Direção-Geral da Saúde, houve 25 497 casos de Covid-19 em pessoas a partir dos 50 anos, mais 5170 em comparação com a semana anterior.





Por regiões, Lisboa e Vale do Tejo (LVT) é aquela onde o índice de transmissibilidade (Rt) é superior (1,08), embora tenha sido no Norte que se registou a maior subida numa semana: de 0,80 para 0,93. A nível nacional, o R(t) está em 1,02 e com tendência crescente. É também em Lisboa e Vale do Tejo que se registou o maior aumento de casos numa semana (1228). Dos 78 464 casos de 8 a 14 de março, mais de 40% (31 950) registou-se em LVT. A segunda região com mais casos continua a ser o Centro (15 894), embora tenha registado menos 902 pessoas infetadas do que na semana anterior. No Norte, houve mais 194 infetados na última semana. A esmagadora maioria dos óbitos por Covid-19 (111 em 123) registados de 8 a 14 de março foram de pessoas com 70 ou mais anos.