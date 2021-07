Aumento de casos de Covid a Norte indica que S. João foi "fenómeno de supertransmissão"

O crescimento "muito acentuado" do número de novos casos de infeção pelo SARS-CoV-2 a Norte, com "incidência no Porto e arredores", indica ter havido um "fenómeno de supertransmissão", nomeadamente os festejos do São João, revelou hoje um especialista.

"Tudo indica ter havido um fenómeno de supertransmissão na semana passada com especial incidência no Porto e arredores", afirmou Óscar Felgueiras, especialista em epidemiologia da Universidade do Porto, apontando os festejos da noite de São João (de 24 para 25 de junho) como a possível data de ocorrência.

Em declarações à agência Lusa, Óscar Felgueiras afirmou que a situação será "mais percetível" nos próximos dias, mas que o índice de transmissibilidade, designado Rt, poderá atingir o "máximo do último ano" na região.