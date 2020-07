Aumento de mortes por Covid-19 deve-se à falta de meios

O bastonário da Ordem dos Médicos defende que a evolução da Covid-19 no País - aumento de infeções, óbitos e internamentos -, se deve à falta de meios para o combate à pandemia. Miguel Guimarães critica ainda o "esquecimento", por parte das autoridades de Saúde, dos doentes não infetados."Ainda estamos a tempo de colocar as coisas no terreno, porque vamos na primeira fase da pandemia. Se tivermos uma segunda fase no inverno, a nossa capacidade de dar resposta tem de chegar aos doentes Covid-19, mas também aos outros doentes", explica, deixando um aviso: "Não se nota já, mas a curto e médio prazo vai começar-se a notar e pode ter um impacto muito maior do que a Covid-19."Para o bastonário, a principal falha no combate à doença deve-se ao "relaxamento" das autoridades e das autarquias durante o desconfinamento. Miguel Guimarães lamenta a falta de fiscalização e de "atenção redobrada" na exigência do cumprimento das regras. Sobre a região de Lisboa e Vale do Tejo, vai mais longe e critica a mensagem política. "A fase de desconfinamento foi feita com muito otimismo, um excesso de otimismo. A mensagem foi de que estava tudo bem e não estava, e isso dá às pessoas uma outra liberdade na sua obrigação de proteção individual e coletiva", lembra.A solução para inverter os números e evitar o cruzamento da gripe sazonal com a Covid-19 durante o inverno, que irá sobrecarregar as unidades de saúde, é simples: mudar no imediato a estratégia de combate. "Há várias questões que têm de começar a ser resolvidas, porque se começarmos apenas em agosto ou setembro, já estamos a começar tarde", sugere.Apesar das críticas e dos alertas, o representante dos médicos realça a taxa de mortalidade em Portugal. "É o melhor indicador que temos quando comparado com o resto da Europa, o que é extremamente positivo e nos deve encher de orgulho. Estamos mais bem preparados, mas temos de trabalhar para colmatar as deficiências que existem", recomenda Miguel Guimarães.A Organização Mundial de Saúde admitiu esta terça-feira haver novas provas de que o novo coronavírus se transmite pelo ar. "A transmissão pelo ar é uma das formas de transmissão, é importante adotar medidas para a evitar", disse a médica Maria Van Kerkhove, apelando que se evite espaços fechados e se use máscara.Miguel Guimarães elogiou a capacidade de testagem de Portugal, que está a ir ao encontro das recomendações da Organização Mundial de Saúde: "Testar mais e mais", agradecendo aos privados pela colaboração.Para a preparação de uma eventual segunda vaga, o representante dos médicos defende a contratação "atempada" de mais "recursos humanos, físicos e tratamentos".