Aumento do preço do tabaco nas mãos do Governo

As autoridades de saúde pretendem que os fumadores portugueses paguem mais por cada maço de tabaco que consomem. A proposta partiu da Direção-Geral da Saúde (DGS) e já chegou ao Executivo de António Costa, a quem cabe tomar a decisão final. O valor do aumento ainda não está definido.A diretora do Programa Nacional para a Prevenção e Controlo do Tabagismo (PNPCT), Emília Nunes, revelou este domingo que a proposta de aumento do preço do tabaco "já foi feita, mas carece de uma decisão que não está ao nível da DGS". A responsável adiantou ainda que, em contrapartida, as autoridades de saúde defendem a diminuição do preço associado aos substitutos da nicotina.A medida pode passar pela cedência gratuita daquele que é o princípio ativo do tabaco a quem integre um programa intensivo para deixar de fumar. Emília Nunes avançou, em declarações à Lusa, que o esquema de dispensa sem custos é, atualmente, executado por alguns hospitais nacionais que "já estão a comprar nicotina para ceder a alguns doentes internados para diminuir a privação de nicotina"."Há vários esquemas para diminuir a barreira que o preço constitui na aquisição e o que nós queremos é diminuir essa barreira", afirmou este domingo, data em que se assinala o Dia Mundial do Não Fumador. Desde há dois anos que um dos fármacos de primeira linha, a varenicilina, passou a ser comparticipado pelo Estado em 37%. A medida "impulsionou a utilização deste medicamento, assistindo-se naquele ano a um aumento de 93,5% no número de embalagens dispensadas nas farmácias, relativamente a 2016", revela o último relatório do PNPCT. No ano passado registou-se um aumento de 7,5% face a 2017, sublinha.De acordo com o Relatório da Primavera do Observatório dos Sistemas de Saúde, publicado em junho, a comparticipação daquele medicamento para a cessação tabágica representou no ano passado um acréscimo de 1,2 milhões na despesa do Serviço Nacional de Saúde."Uma coisa é certa: são nocivos para a saúde, mas o grau de nocividade não é totalmente conhecido, sobretudo do tabaco aquecido", sublinhou a diretora do Programa Nacional de Controlo do Tabagismo, Emília Nunes, que defende a realização de estudos independentes sobre os novos cigarros. E destaca: "Relativamente aos cigarros eletrónicos, estão agora a aparecer mortes."As autoridades de saúde querem proibir os portugueses de fumar no carro quando transportam crianças. "É uma medida a equacionar, mas carece obviamente de decisão governamental e, depois disso, de aprovação no Parlamento. Teria de se mexer na Lei [do Tabaco]", nota a diretora do Programa Nacional de Controlo do Tabagismo, Emília Nunes.As autoridades de saúde defendem que as imagens chocantes nos maços de tabaco devem estender-se às cigarrilhas, dado que o consumo está a aumentar entre os portugueses. São mais baratas e acessíveis, alertam.De acordo com o relatório do Programa Nacional Para o Controlo do Tabagismo, 60,1% dos jovens portugueses assume já ter consumido tabaco.O Relatório Anual de Acesso a Cuidados de Saúde no SNS, divulgado em setembro, indica que as consultas de apoio à cessação tabágica mais do que duplicaram entre 2010 e 2018.De acordo com as estimativas elaboradas pelo Institute Health Metrics and Evaluation (IHME), morreram em Portugal 13 104 pessoas por doenças atribuíveis ao tabaco, em 2017.