Aumento de pedidos de testes ao coronavírus dificulta capacidade de resposta de laboratórios

Os laboratórios Unilabs que estão a realizar testes ao coronavírus em todo o país estão com dificuldade em dar resposta aos milhares de pedidos de marcações de testes.



Segundo um comunicado enviado às redações, "nas última 72 horas verificou-se um aumento exponencial de solicitações para a marcação de testes de rastreio à COVID-19", uma situação que tem criado dificuldades na resposta do laboratório.





A Unilabs Portugal tem capacidade de realização de cerca de mil testes diários, em todo o país, e, por isso, a marcação dos exames tem sido coordenada em conjunto com as autoridades de saúde. O objetivo é rastrear o maior número de pessoas em mais de 12 locais em Portugal, no entanto, há utentes prioritários. Estes testes prioritários incluem os hospitais públicos, lares de idosos e "outras entidades de saúde cujo normal funcionamento necessita destes testes".

O laboratório garante ainda estar a efetuar o maior esforço possível para atender a todos os pedidos referenciados pelo Serviço Nacional de Saúde e pessoas suspeitas de infeção com prescrição médica.