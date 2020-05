Aumento histórico de pedidos de ajuda ao Banco Alimentar contra o Fome no Algarve

No espaço de apenas duas semanas, mais de 600 famílias pediram ajuda ao Banco Alimentar contra o Fome (BA) no Algarve. Segundo Nuno Alves, presidente do BA na região, esta é "uma realidade histórica para a instituição", uma vez que "nunca tínhamos recebido tantos pedidos num curto espaço de tempo".Trata-se de um cenário de carência ainda mais grave do que o que foi gerado pela crise económica de 2008. Em causa estão um total de cerca de 1800 pessoas, às quais se juntam as famílias que já eram apoiadas antes da pandemia.Nuno Alves receia que o número de casos ainda vá aumentar mais. Nesse sentido, o Banco Alimentar apela para que "os cidadãos e as empresas continuem a ajudar", pois no final de maio haverá "muito poucos alimentos para dar".

