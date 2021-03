Autarca alerta para necessidade de reabertura do comércio local de Felgueiras

O presidente da Câmara de Felgueiras, Nuno Fonseca, está preocupado com os proprietários do pequeno comércio e alertou o Governo para as dificuldades que estão a passar.



Em carta enviada ao Ministro da Economia, alerta para a "necessidade urgente" de reabrir os estabelecimentos comerciais e os serviços.





Nuno Fonseca insiste na "reabertura urgentemente, com regras, mas iguais para todos", recordando que aqueles setores de atividades são também "preponderantes para a manutenção da nossa indústria".Nuno Fonseca diz-se preocupado com a possibilidade de serem mantidas as restrições em vigor, que levarão ao "encerramento forçado de muitos negócios, muitos deles, fonte de sobrevivência de muitas famílias".Para o autarca, é importante que o desconfinamento e a reabertura dos negócios aconteçam, mesmo com limitações e ajustes, em função da evolução da pandemia. "Naturalmente consciente dos riscos inerentes uma 4.ª vaga, devemos ir mantendo a economia em funcionamento", defende.

O autarca recorda que, após um ano de pandemia, as empresas do concelho, nomeadamente do pequeno comércio e serviços, através dos equipamentos de proteção individual, e a população em geral, estão mais preparadas para cumprirem as orientações de Direção Geral da Saúde.



Questiona se não será pior ter 100 pessoas num hipermercado para fazer compras do que permitir que numa cabeleireira ou esteticista ou outra profissão similar haver atendimento por marcação.