Autarca aponta marido para receber vacina da Covid

Estalou esta quinta-feira uma controvérsia em torno do processo de vacinação no Lar do Centro Social Paroquial de Reguengo Grande, após ter sido tornado público de que a presidente da junta de freguesia local, Ana Isabel Barros, que trabalha na instituição, colocou o nome do marido para receber uma das quatro vacinas excedentárias."Fi-lo por se tratar de um doente com doença crónica do foro respiratório, com tratamento de ventiloterapia diária", explicou a autarca, embora admita que, após a controvérsia desencadeada, "hoje, certamente não o faria".Para além da autarca e marido, os tios de Ana Isabel Barros, utentes do lar, também foram vacinados com as unidades de sobra. "Não fui eu que os escolhi, nem os indiquei nem os sugeri", garante.