O presidente da Câmara de Aljezur, José Gonçalves, já recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19, como responsável máximo da Proteção Civil local.









Segundo o município, o autarca foi vacinado “na qualidade de autoridade municipal de Proteção Civil”, um serviço considerado essencial “ao abrigo do despacho nº 1090-D/2021”, tendo sido “convocado pelas autoridades de saúde e inoculado com a 1ª dose da vacina no dia 12 de fevereiro”.

No total, no concelho já foram imunizadas 241 pessoas. Segundo o CM apurou, já foram vacinados com as duas doses 84 utentes da Unidade de Longa Duração e Manutenção de Aljezur e do Lar Nossa Senhora D’Alva; 93 técnicos de saúde e trabalhadores das duas instituições; e do centro de saúde.



Por sua vez, já receberam a primeira dose da vacina 63 operacionais dos Bombeiros Voluntários de Aljezur e da GNR, assim como o presidente da autarquia algarvia.