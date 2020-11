A caótica situação que se vive no Lar do Bom Jesus dos Mareantes, em Caminha, levou o autarca Miguel Alves a lançar um apelo desesperado à população, pedindo voluntários para tratar dos utentes da instituição.“Precisamos de recursos humanos. Precisamos de pessoas que se disponham a auxiliar os idosos diretamente ou a trabalhar em serviços como os de lavandaria. Temos este problema no lar dos Mareantes e o concelho está a viver o seu pior momento desde o início da pandemia”, disse o edil caminhense.