A presidente da Câmara de Portimão, Isilda Gomes, já recebeu as duas doses da vacina contra a Covid-19, apesar de não integrar nenhum dos grupos considerados prioritários. Questionada pelo CM, a autarca assume que foi vacinada “como voluntária do hospital de campanha” instalado no pavilhão Arena, junto com os profissionais de saúde do Centro Hospitalar e Universitário do Algarve.