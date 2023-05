O presidente da câmara de Viana do Castelo, Luís Nobre, foi filmado, no seu gabinete, a esmurrar um saco de boxe enquanto refere, num tom descontraído, e a rir-se, nomes de vereadores da oposição. Confrontado com a situação, o autarca explica que estava “num tom de descontração e humor e sem saber que estava a ser gravado de forma oculta o filme, para uso indevido”.









