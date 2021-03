Autarca de Viseu infetado com Covid-19 tratado nos Intensivos

O presidente da Câmara de Viseu, Almeida Henriques, foi transferido esta quarta-feira manhã para a Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital de S. Teotónio.Segundo adiantou a autarquia em comunicado, o "agravamento da insuficiência respiratória levou à necessidade de entubação e ventilação mecânica". O nível de cuidados prestados "é o adequado à evolução atual da doença", garantiu.Almeida Henriques, de 59 anos, acusou positivo para a Covid-19 na quinta-feira da semana passada. Ficou em isolamento. No domingo foi ao hospital e ficou internado por "precaução".Esta quarta-feira estavam internadas no Hospital de Viseu 22 pessoas: 11 em enfermarias e outras tantas nos Intensivos.