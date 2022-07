Autarca do Porto diz que abertura do Intermodal de Campanhã cumpre "dupla ambição"

O presidente da Câmara do Porto destacou esta quarta-feira que com a abertura do Terminal Intermodal de Campanhã se "cumpre uma prioridade" e uma "dupla ambição" naquela freguesia, que recusa que seja o "parente pobre" da cidade.

"Há quase 19 anos, no âmbito de uma visita ao Porto do então primeiro-ministro Pedro Santana Lopes, o meu antecessor [Rui Rio] anunciava a construção de um terminal intermodal aqui em Campanhã. Um projeto que pretendia que fosse estruturante, mas que não passou de uma intenção, não passou de uma mera promessa", afirmou Rui Moreira durante uma visita ao espaço que começa a operar pelas 14h00.

O autarca destacou ainda que, com a construção do terminal, se "cumpre uma prioridade assumida pelo município" e uma "dupla ambição" na freguesia de Campanhã, que hoje, disse, "ganha uma nova âncora".

"Não [ganha] apenas um terminal, gerador de emprego e negócio, com 55 empregos de imediato. Mas, doravante, [ganha] um novo parque urbano com cerca de cinco hectares, 1.600 árvores plantadas e que ainda tem uma ligação pedonal ao jardim da Quinta da Bonjóia", afirmou Rui Moreira, dizendo que a freguesia de Campanhã, não pode ser o "parente pobre e esquecido" da cidade.

Aos vários convidados presentes na visita ao terminal, o autarca independente assegurou que a sua construção foi pautada por "alguns reveses" e assolada pela pandemia de covid-19.

"Não fora a pandemia e o Terminal Intermodal de Campanhã já constaria há muito do acervo da cidade, bem como outros equipamentos e infraestruturas que estão em execução", garantiu.

Dizendo que a circulação dos veículos de passageiros no Porto não vai continuar igual, o autarca destacou que o terminal irá servir cerca de 120 mil passageiros diários.

Já à margem da visita, Rui Moreira afirmou não ter uma "visão castigadora" quanto ao transporte privado, mas que isso implica oferecer às pessoas "transporte público de qualidade, confortável e barato".

Também a presidente da Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP), Cristina Pimentel, esclareceu que os serviços internacionais, expressos e algum serviço interurbano de médio curso vão ser acolhidos no terminal.

A abertura do Terminal Intermodal de Campanhã (TIC) vai obrigar alterações ao nível da origem e término das linhas do serviço público de transporte rodoviário de passageiros intermunicipal e interregional, com origem ou destino na cidade do Porto.

A empreitada de construção do TIC foi consignada a 23 de setembro de 2019 à Alexandre Barbosa Borges, S.A.

A plataforma representa um investimento de mais de 13,2 milhões de euros, financiado em 8,5 milhões de euros pelo programa Norte 2020.