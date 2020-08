Autarcas contra mina a céu aberto perto da fronteira com Bragança

A possibilidade de uma mina a céu aberto perto da fronteira com Bragança está a preocupar o lado português.



Entidades lusas estão contra a exploração de volfrâmio e de estanho, que vai ficar instalada na localidade espanhola de Calabor, no município de Pedralba de la Pradería.

A exploração está prevista para 250 hectares. Fica a cinco quilómetros de Portugal, encostada ao Parque Natural de Montesinho e à serra da Culebra, Espanha.



"O impacto ambiental vai ser terrível e para Portugal só vem a contaminação dos rios e dos solos", lamenta Francisco Alves, presidente da Associação Rede Ibérica Ocidental para uma Nova Ordenação Raiana. Uma das zonas mais afetadas seria a união de freguesias que engloba Aveleda, Varge e a icónica aldeia comunitária raiana de Rio de Onor.



"O que nos preocupa mais é a contaminação das linhas de água", diz Mário Gomes, presidente da junta. Teme-se ainda que a mina afaste o turismo de natureza, que está "em franca expansão". Em mês e meio, passaram pela Casa da Memória de Rio de Onor mais de 700 visitantes.

Também o município de Bragança manifestou o seu desagrado e propôs uma revisão do projeto. Hernâni Dias, presidente da câmara, refere as questões que mais preocupam: "Uma tem a ver com as águas transfronteiriças, uma vez que poderá haver uma redução de caudal. Como vai ser necessária muita água para os inertes explorados, há a probabilidade de haver contaminação da água que vem para o lado português. Também não foi acautelado um transporte de sedimentos que provoque um assoreamento maior em Aveleda."